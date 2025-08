City in rotta verso Palermo: il programma della settimana e la conferenza stampa di Guardiola dal capoluogo siciliano

Settimana cruciale per il Manchester City, che entra nel vivo della preparazione estiva in vista della suggestiva amichevole contro il Palermo, in programma sabato 9 agosto allo stadio Renzo Barbera.

La settimana si apre domani, martedì 5 agosto, con un evento aperto al pubblico allo Joie Stadium, dove i tifosi potranno assistere a una sessione di allenamento esclusiva delle squadre maschile e femminile. I cancelli apriranno alle 12:30 (ora del Regno Unito), con intrattenimento per le famiglie, attività per bambini e la presenza delle mascotte Moonchester e Moonbeam. L’allenamento inizierà alle 13:50, seguito dagli interventi di Pep Guardiola, del nuovo tecnico della squadra femminile Andrée Jeglertz e dei nuovi acquisti.

Venerdì 8 agosto, la squadra volerà in Italia per affrontare il Palermo. Guardiola parlerà ai media in conferenza stampa direttamente dal capoluogo siciliano alle 18:45 (UK).

Il clou arriverà sabato 9 agosto con il calcio d’inizio dell’Anglo Palermitan Trophy, in programma alle ore 20:00 (UK). Il trofeo celebra la prima partita della storia del City, disputata nel 1900 proprio a Palermo contro una squadra di marinai britannici.

Il Manchester City è pronto a sbarcare in Sicilia: una settimana speciale è appena cominciata.