Torretta Café, Inzaghi: «Presentazione incredibile. Spero di essere all’altezza dell’amore dei tifosi del Palermo»

Il nuovo tecnico rosanero, ospite della quarta puntata di “Torretta Café”, racconta emozioni, responsabilità e un aneddoto personale che ha cambiato la sua vita.

Filippo Inzaghi si è raccontato con sincerità e leggerezza nella quarta puntata di “Torretta Café”, il talk ufficiale del Palermo Calcio. Un’occasione per mostrare il lato più autentico dell’allenatore, tra aneddoti personali, emozioni forti vissute nei primi giorni in rosanero e la promessa – neanche troppo implicita – di voler meritare tutto l’affetto ricevuto dal pubblico.

«Già al primo giorno di ritiro indosserò la tuta. E poi è vero, io sto quasi sempre in tuta, perché vivo il centro sportivo e mi piace stare comodo».

Un dettaglio semplice, ma che racconta bene il suo approccio diretto e operativo, sempre vicino alla squadra. L’impatto con la città, invece, ha lasciato il segno.

«Bellissimo, la presentazione è stata qualcosa di incredibile, c’è una grande atmosfera e questo comporta grandi responsabilità ma queste cose mi esaltano e mi auguro insieme ai miei giocatori di essere all’altezza di quello che i tifosi ci hanno dimostrato. Sinceramente quello è stato un giorno indimenticabile perché sì, avevo percepito un certo entusiasmo, ma pensare a tutta quella gente allo stadio alle sette di pomeriggio sotto quel sole cocente non me lo sarei mai immaginato. Penso anche immeritato per quello che ho fatto per il Palermo fino ad ora. Questo mi responsabilizza ancora di più e come ho detto qualche tempo fa mi auguro che io e i miei calciatori saremo all’altezza di quello che questa società e questo pubblico ci hanno già dimostrato».

Nel salotto del Torretta Café c’è spazio anche per un retroscena personale, che parte da una semplice bottiglietta d’acqua:

«Cosa prendo da bere a Torretta Café? Non do grandi soddisfazioni, mi accontento dell’acqua, non troppo fredda visto che alla mia età non bisogna esagerare. Aneddoto del bicchiere d’acqua ad Halloween 2017? Ha cambiato la mia vita in meglio. Ero in questo locale. Al bancone avevo chiesto soltanto acqua naturale. C’era una ragazza che ha chiesto la mia stessa cosa. Questo mi ha sorpreso. Quella ragazza sarebbe stata la mia futura moglie e mi ha regalato due gioielli cambiandomi la vita. Per cui, ringrazio di essere uscito quella sera».