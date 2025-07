Il Palermo FC, tramite un post sui propri canali ufficiali, si è congratulato con l’arbitro palermitano Giuseppe Mucera per la promozione alla CAN Serie A-B. Un riconoscimento importante per la carriera del fischietto siciliano.

Il Palermo FC si congratula con l'arbitro palermitano Giuseppe Mucera per la promozione alla CAN Serie A-B — Palermo F.C. (@Palermofficial) July 3, 2025