TMW: “Venezia, con la Serie B niente riscatto per Zerbin e Stankovic”

Il Venezia saluta la Serie A dopo la sconfitta per 2-3 contro la Juventus e, con la retrocessione in Serie B, svaniscono anche gli obblighi di riscatto per alcuni giocatori chiave. Come riportato da TuttoMercatoWeb, Alessio Zerbin farà ritorno al Napoli: l’esterno sarebbe stato riscattato per 4 milioni in caso di salvezza, ma la mancata permanenza nella massima serie ha fatto decadere la clausola. Destino simile per Filip Stankovic, portiere in prestito dall’Inter, anche se per lui resta aperta una possibile permanenza in laguna.

