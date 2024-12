Come riportato dal noto esperto di mercato di Tuttomercatoweb.com ALessio Alaimo, il Venezia potrebbe salutare Antonio Candela. Cremonese e Sassuolo sono sulle tracce del terzino classe 2000 coi neroverdi che in questo momento sono più vicini all’accordo. La trattativa è collegata a quella di Marchizza che, come detto in queste ore, è finito nei radar del club arancioneroverde. Contatti in corso.

