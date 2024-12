Reggiana, Pizzimenti: «Mercato? Bisogna ridurre la rosa»

Il direttore sportivo della Reggiana, Marcello Pizzimentiè tornato a parlare sul mercato di gennaio che sta per iniziare. Ai microfoni di TuttoReggiana.com, il ds si è espresso sui vari movimenti che farà il club in sede di mercato:

«Bisogna sicuramente ridurre la rosa perché c’è qualche ragazzo utilizzato poco ed è giusto che vada a giocare. Dopo una consultazione con l’allenatore ho inviato una breve e-mail alla società per segnalare cosa serve: indubbiamente un difensore centrale per far fronte all’infortunio di Rozzio, poi andremo avanti con la linea che decideremo insieme. Anche in altri reparti possono servire dei piccoli interventi per migliorare la rosa. Marcandalli obiettivo possibile? È il primo che ho ma la richiesta è stata rimandata al mittente. Nell’ultimo anno la sua crescita è stata talmente esponenziale da non essere più considerato un giocatore da Reggiana nel senso che ha ricevuto richieste più importanti della nostra e i suoi procuratori le stanno valutando. A gennaio bisogna prendere giocatori che si conoscono bene e lui è un sogno proibito: onde evitare fraintendimenti confermo che non può venire a Reggio. Ma sarebbe stato bello».