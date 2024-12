TMW: “Trapani, si avvicina il ritorno dell’ex Palermo Acquadro”

Il Trapani si prepara a riaccogliere un volto noto nel suo organico: l’ex Palermo Alberto Acquadro. Il centrocampista classe 1996, che attualmente milita nel Siracusa, è vicino a un ritorno al ‘Comunale’ di Trapani. La notizia, riportata da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, sottolinea come il club granata sia prossimo a concludere l’operazione che vedrà Acquadro svincolarsi nei prossimi giorni dal club siciliano per vestire nuovamente la maglia del Trapani.

