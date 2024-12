Di Marzio: “Sampdoria, accordo raggiunto con Semplici”

La Sampdoria ha trovato il suo nuovo timoniere: Leonardo Semplici. Come riportato da GianlucaDiMarzio.com, le parti hanno raggiunto un accordo valido fino al termine della stagione attuale. La decisione arriva dopo un incontro che ha soddisfatto entrambi i fronti, ponendo le basi per un imminente annuncio ufficiale.

Sebbene la conferma ufficiale da parte del club non sia ancora stata rilasciata, è chiaro che la direzione blucerchiata ha scelto di ripartire con Semplici. Questa mossa arriva in un momento cruciale per la Sampdoria, che cerca di risollevare le sorti in campionato sotto la guida di un allenatore esperto e capace di gestire situazioni di pressione.