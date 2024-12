TMW: “Cremonese, occhi su Goretti per la prossima stagione”

La Cremonese, attualmente in piena zona playoff nella Serie B, sembra già pianificare il futuro con ambizioni importanti. Come riportato da Alessio Alaimo su TuttomercatoWeb.com il club avrebbe messo nel mirino Roberto Goretti, attuale direttore tecnico della Fiorentina, per un ruolo chiave all’interno della società.

Il dirigente perugino, noto per le sue competenze nella gestione tecnica e sportiva, è in scadenza di contratto con il club toscano. Questa situazione potrebbe facilitare un’eventuale trattativa tra le parti, permettendo alla Cremonese di assicurarsi una figura di spicco nel panorama dirigenziale italiano.

Con Goretti alla guida dell’area tecnica, il club lombardo spera di consolidare le proprie ambizioni, mirando a un ritorno stabile nella massima serie. Seppur ancora prematura, la trattativa potrebbe evolvere nei prossimi mesi, ponendo solide basi per il futuro della società grigiorossa.