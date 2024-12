Serie B: Brighenti salta il Palermo, Ceccaroni entra in diffida. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 16^ giornata

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie B ha reso noti i provvedimenti del Giudice Sportivo al termine della 16esima giornata:

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BRIGHENTI Nicolo (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DARBOE Ebrima (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KARGBO Augustus (Cesena): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

LIMA PONTES Charlys Matheus (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MANTOVANI Valerio (Bari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

RABBI Simone (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BASTONI Simone (Cesena)

BUGLIO Davide (Juve Stabia)

CECCARONI Pietro (Palermo)

KOUAN Oulai Christian (Cosenza)

VERRETH Matthias (Brescia)