De Bruyne-Palermo, Escl. McGrath: «Kevin ancora decisivo in Premier. Sulla scelta futura peserà…»

«Per le informazioni in mio possesso, il City Football Group è pronto a offrire una soluzione a De Bruyne in merito al suo futuro, in uno dei club all’interno della sua galassia. Il fatto di avere squadre sparse in tutto il mondo offrirebbe al giocatore un vasto ventaglio di scelte. A mio avviso, le motivazioni che spingeranno De Bruyne a scegliere non saranno legate all’aspetto economico, ma prevalentemente alla qualità della vita che potrà offrire a se stesso e alla sua famiglia». Questo il pensiero ai microfoni di ilovepalermocalcio.com di Mike McGrath, giornalista del “The Telegraph”, che torna sull’indiscrezione lanciata in merito al futuro del centrocampista Kevin De Bruyne.

Pensa possa essere realmente percorribile l’ipotesi di un futuro al Palermo per il giocatore?

«De Bruyne è ancora oggi uno dei centrocampisti più importanti della Premier League e senza dubbio catalizza l’interesse di diversi club. Ha dimostrato di poter ancora essere decisivo e per tale ragione non si può escludere anche l’ipotesi di una sua permanenza al City. Detto questo, a mio avviso De Bruyne può ancora dire la sua nelle massime serie di diversi campionati».