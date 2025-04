Iachini: «Sono stato vicino alla Samp, ma anche altre squadre mi hanno chiamato»

Accostato ripetutamente alla Sampdoria dopo l’esonero di Leonardo Semplici, Beppe Iachini ha confermato le voci a Radio Kiss Kiss come riportato da TMW.

“Io alla Sampdoria? Sì, ero ad un passo. Mi hanno chiamato diverse squadre nelle ultime settimane. Però con la Sampdoria, è vero, ci sono state delle possibilità. Mi è già capitato di allenare a campionato in corsa e non sempre è facile perciò si devono valutare bene le condizioni che ci sono. Ho detto di no a diverse squadre infatti”.