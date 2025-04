Serie C, il Messina rischia grosso: entro sei mesi servono 330 mila euro

Una settimana decisiva per il futuro del Messina. Come riporta “La Gazzetta del Sud” i siciliani hanno sei giorni di tempo per trovare 330 mila euro e rispettare le scadenze federali, utili sia per il finale di stagione sia per il futuro.

AAD Invest, la società con sede in Lussemburgo e che ha acquistato l’80% delle azioni del club siciliano non ha ancora mantenuto alcuna promessa a partire dal pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati del trimestre novembre, dicembre e gennaio. Adesso il fondo dei siciliani dovrà sostenere una corsa contro il tempo per evitare il peggio.