Il Mattino: “Cremonese, Majer verso l’addio. Due club di B su di lui”

La Cremonese, squadra che quest’anno sta lottando per trovare un equilibrio e una propria identità in campo, vede nel proprio centrocampo un elemento di qualità ma altrettanto incostante: Zan Majer. Il giocatore, nonostante sia considerato di categoria superiore, non sta vivendo una stagione all’altezza delle aspettative, con prestazioni altalenanti che non aiutano il club a risalire la classifica.

Con l’approssimarsi della sessione invernale di calciomercato, il futuro di Majer potrebbe prendere una nuova direzione. Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, il centrocampista ex Reggina è fortemente corteggiato dalla Salernitana, squadra che cerca rinforzi per la propria mediana in vista di una seconda parte di stagione all’insegna della salvezza. Giuntoli, direttore sportivo della Salernitana, è pronto a fare un tentativo concreto per portare a termine l’acquisizione già a gennaio.

Tuttavia, la trattativa non si annuncia semplice. Sul giocatore c’è anche il forte interesse del Pisa, guidato dall’ex allenatore di Majer, Pippo Inzaghi, che lo conosce bene e lo considera un pezzo pregiato per il suo scacchiere tattico. Inzaghi, che ha già avuto modo di valorizzare Majer in passato, potrebbe giocare un ruolo chiave nel convincere il centrocampista a optare per la squadra toscana, rappresentando un serio ostacolo per le ambizioni della Salernitana.

Nei prossimi mesi, sarà interessante vedere come si evolverà questa situazione di mercato e se Majer deciderà di intraprendere una nuova avventura, o se resterà a lottare per trovare la sua forma migliore con la Cremonese. Le mosse sul mercato invernale potrebbero decisamente influenzare le sorti di queste squadre nella seconda parte della stagione.