Juve Stabia, Bellich: «Vogliamo salvarci il prima possibile»

Ecco qualche estratto:

La vittoria contro il Sudtirol, nata da un suo gol, può cambiare i vostri obiettivi o pensate esclusivamente alla salvezza? «Il nostro obiettivo resta il mantenimento della categoria, vogliamo salvarci il prima possibile giocando il nostro calcio. Non è una sola partita che può cambiare le cose in un campionato lungo e difficile come quello della serie B».

Un gruppo giovane e inesperto per la categoria, ma che gioca con spensieratezza. Qual è il segreto? «Durante la settimana abbiamo un allenatore che ci trasmette tanti concetti, riesce sempre a dirci in anticipo quello che accadrà in campo e come si comporterà il nostro avversario. Tutti sappiamo cosa fare e come farlo, se tutto ciò si traduce in risultati positivi è ovvio che l’autostima aumenti così come la consapevolezza dei nostri mezzi. Abbiamo un gruppo unito, con tanta sana concorrenza e nessuna invidia».

Qual è il giocatore con cui ha stretto un rapporto migliore? «Non c’è nessuno in particolare. Siamo un gruppo molto giovane, pochi hanno famiglia e viviamo da soli. Proprio per questo ci piace pranzare e cenare assieme, trascorrere del tempo in compagnia. Non posso fare soltanto un nome».