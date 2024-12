Di Marzio: “Panchina Sampdoria, Semplici più vicino”

La Sampdoria sta vivendo un periodo di grande turbolenza, come confermato da recenti sviluppi che hanno visto il club genovese cambiare per la terza volta la guida tecnica in questa sola stagione. Dopo l’addio di Andrea Pirlo, anche Andrea Sottil è stato sollevato dal suo incarico. Ora, il club è alla ricerca di un nuovo allenatore e, secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, Leonardo Semplici emerge come principale candidato per la panchina blucerchiata.

Semplici, noto per il suo lavoro con la SPAL che ha portato il club dalla Serie C alla Serie A, e per una recente esperienza allo Spezia nel 2023, sembra essere il profilo ideale per stabilizzare la squadra in un momento critico. Il suo approccio pragmatico e la sua capacità di motivare i giocatori in situazioni difficili sono esattamente ciò di cui la Sampdoria ha bisogno per cercare di risollevarsi.

Un incontro chiave è previsto per questa mattina, durante il quale la dirigenza della Sampdoria spera di chiudere l’accordo con Semplici. La speranza è che l’ex tecnico di SPAL e Cagliari possa portare stabilità e una nuova visione, indispensabili per invertire il trend negativo e guidare la squadra verso una salvezza che al momento sembra complicata.

La Sampdoria, con questo possibile arrivo, cerca di porre fine a un periodo di incertezze e di risultati deludenti, sperando che Semplici possa essere l’uomo giusto per una rinascita tanto attesa dai tifosi e dalla dirigenza. Con il campionato ancora lungo, il nuovo tecnico avrà il compito arduo ma non impossibile di recuperare terreno e morale, puntando a una seconda parte di stagione di riscatto.