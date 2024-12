Tuttosport: “Il Sassuolo in serie B è illegale”

Come sottolineato da Tuttosport oggi in edicola, il Sassuolo di Fabio Grosso sta dominando la Serie B con numeri impressionanti: 37 punti in 16 partite e 32 punti raccolti nelle ultime 12 gare. Il roboante 5-1 inflitto alla Sampdoria è solo l’ultima dimostrazione della forza di una squadra che ha segnato 36 gol (media di 2,25 a partita) e vanta un vantaggio di 13 punti sulle quarte in classifica.

Una rosa di qualità superiore

L’organico del Sassuolo non ha rivali in questa Serie B e, anzi, sembra essere più attrezzato di alcune squadre attualmente in Serie A. Fabio Grosso può contare su giocatori di calibro internazionale come il portiere Moldovan, proveniente dall’Atletico Madrid, e l’esperto centrocampista Obiang, tornato in grande forma.

In attacco, le opzioni sono di primissimo livello: Domenico Berardi, leader tecnico e mentale della squadra, il francese Laurienté e il norvegese Thorstvedt formano un reparto offensivo capace di fare la differenza in ogni occasione. A questi si aggiungono giovani talenti promettenti come Mulattieri, Doig, Volpato e Muharemovic, oltre a pedine decisive per la categoria come Pierini, Odenthal e Boloca.

Una macchina perfettamente oliata

Dopo un avvio incerto, culminato con il pesante ko contro la Cremonese a fine agosto, il Sassuolo ha trovato il giusto equilibrio grazie a un mix di qualità, umiltà e sostanza. Fabio Grosso ha saputo trasformare una rosa di talento in una macchina inarrestabile, costruendo una squadra capace di coniugare spettacolo e risultati.

Chi potrà fermare il Sassuolo?

Con questo ritmo, la promozione in Serie A sembra quasi una formalità. Berardi e compagni continuano a macinare punti e a consolidare il loro status di leader indiscussi del campionato cadetto. La sensazione, sempre più forte, è che nessuno possa riuscire nell’impresa di arrestare la corsa del Sassuolo verso la massima serie.