TMW: “Trapani, Anatriello torna al Bologna. Su di lui due club di B”

Si è conclusa l’esperienza in prestito al Trapani per Gennaro Anatriello, attaccante classe 2004 di proprietà del Bologna. Il giovane bomber, cresciuto nel vivaio rossoblù, tornerà alla base in attesa di una nuova destinazione, con diverse squadre di Serie B già interessate a lui per la prossima stagione.

La carriera fin qui: dalla Primavera al gol tra i professionisti

Formatosi nel settore giovanile del Bologna, Anatriello ha collezionato numeri impressionanti nelle giovanili: 51 reti e 15 assist tra Under 17, Under 18 e Primavera. Dopo aver attirato l’attenzione del calcio professionistico, nella stagione 2023/2024 ha indossato la maglia dell’Alessandria, dove ha segnato 7 gol con la Primavera e 2 con la Prima Squadra.

Il salto tra i grandi è poi proseguito con il Messina in Serie C, dove ha disputato la prima parte della stagione 2024/2025 realizzando 7 reti in 20 presenze. A gennaio è passato al Trapani, chiudendo l’annata con 4 gol in 14 apparizioni.

Futuro in cadetteria? Catanzaro e Juve Stabia ci pensano

Il bottino stagionale complessivo è di 11 reti, distribuite in due maglie diverse, un dato che ha acceso i riflettori su di lui. Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Bologna ha intenzione di girarlo nuovamente in prestito per permettergli di proseguire nel percorso di crescita, stavolta in Serie B.

Tra i club più attivi ci sono Catanzaro e Juve Stabia, entrambe attratte dal profilo del giovane attaccante, abile nel muoversi in profondità e con il fiuto del gol. Il mercato è ancora in fase embrionale, ma i contatti preliminari ci sono già stati.