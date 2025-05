Pescara, Baldini dopo il passaggio del turno: «Semifinale traguardo importante, dobbiamo crederci»

Il Pescara vola in semifinale playoff di Serie C dopo aver superato la Vis Pesaro nel doppio confronto dei quarti. A fine gara, il tecnico Silvio Baldini ha commentato la prestazione e il cammino della sua squadra ai microfoni di Rete8, tracciando un bilancio positivo ma già proiettato al prossimo, decisivo ostacolo: l’Audace Cerignola.

«Atmosfera magica, bravi a portare entusiasmo»

«La semifinale è un bel traguardo – ha dichiarato Baldini –. Ora concentriamoci sul Cerignola. Quando il pubblico riempie lo stadio, è tutta un’altra cosa: meno male che siamo riusciti a creare questa atmosfera e a portare la gente allo stadio. È importante vivere queste emozioni insieme, ma guai ad abbassare la guardia».

Il tecnico ha sottolineato l’importanza dell’approccio mentale, anche contro un’avversaria come la Vis Pesaro: «Nel calcio ci sono sempre sorprese. Perché dovevamo giocare rilassati o tranquilli? La Vis ha giocatori validi. Poi, per uno scherzo del destino, l’infortunio di Okoro ha spostato l’equilibrio dalla nostra parte. Se tu rallenti, non sai mai come va a finire».

Infortuni e sacrificio: «Servirà ancora più cuore»

Non tutto, però, è andato liscio: «Brosco si è stirato, pazienza. Speriamo che l’infortunio sia meno brutto del previsto e che possiamo recuperarlo. Ci sono ragazzi che stanno crescendo in maniera esponenziale, giocano con personalità, intelligenza e cuore. Devono continuare così».

Baldini ha poi fatto appello alla concentrazione totale del gruppo: «Dobbiamo crederci, sacrificandoci anche nella vita privata per recuperare energie e restare lucidi. In semifinale lo stadio sarà ancora più pieno: è uno stimolo in più».