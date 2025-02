TMW: “Sassuolo-Basic, fumata bianca in arrivo”

Il Sassuolo di mister Fabio Grosso si prepara a rinforzare ulteriormente il proprio centrocampo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com i neroverdi stanno definendo gli ultimi dettagl con la Lazio per l’arrivo di Toma Basic. Il centrocampista croato si trasferirà in Emilia a titolo definitivo e si prepara a lasciare i biancocelesti dopo il suo sbarco nella capitale nella stagione 2021-22. Dopo gli arrivi di Skjellerup e Velthuis, dunque, il club emiliano sta per mettere a segno un altro acquisto per proseguire la marcia verso la promozione.

