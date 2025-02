Di Marzio: “Palermo-Audero, affare in dirittura d’arrivo”

Palermo scatenato in queste ore di calciomercato. In attesa che l’arrivo di Joel Pohjanpalo venga ufficializzato, e con Luca Mazzitelli ad un passo, i rosanero accelerano anche per Emil Audero, portiere di proprietà del Como. Infatti, secondo Gianluca Di Marzio, esperto giornalista di calciomercato, le due società starebbero sistemando gli ultimi dettagli per il trasferimento dell’ex Sampdoria, tanto che la trattativa è in dirittura d’arrivo.

