Di Marzio: “Salta Mazzitelli al Palermo”

Il Palermo è pronto ad accogliere un nuovo portiere in rosanero.

È in dirittura d’arrivo, infatti, la trattativa per portare Emil Audero in Sicilia. Il portiere non sta trovando spazio al Como nelle gerarchie di Fabregas ed è pronto a iniziare una nuova avventura.

Dopo Magnani e l’imminente ufficialità di Pohjanpalo, che ha sostenuto le visite questa mattina a Torino, il Palermo accoglierà un altro nuovo volto.

Secondo Gianluca Di Marzio, invece, si è arenata la pista che avrebbe portato a Luca Mazzitelli.

Di Marzio: “Palermo-Audero, affare in dirittura d’arrivo”