Joel Pohjanpalo ha completato le visite mediche al J Medical di Torino, avvicinandosi al trasferimento al Palermo. L’attaccante finlandese, protagonista con quasi 50 gol in due stagioni e mezza al Venezia, è pronto per una nuova avventura in rosanero. Il club siciliano ha scelto di appoggiarsi alla struttura torinese per i test medici dei nuovi acquisti.

