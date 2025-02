TMW: “Palermo, pronto un altro colpo: chiusura vicina per Mazzitelli”

Il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, è impegnato nel rafforzamento della rosa a disposizione dell’allenatore Alessio Dionisi. Dopo aver concluso l’accordo con il Venezia per l’attaccante Joel Pohjanpalo, che sta attualmente sostenendo le visite mediche e potrebbe essere ufficializzato in giornata, Osti sta ora concentrando i suoi sforzi sull’acquisizione di un centrocampista di grande esperienza, capace di apportare qualità e leadership al centrocampo rosanero.

L’obiettivo principale è Luca Mazzitelli, classe 1995, attualmente in forza al Como. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, la trattativa è in fase avanzata e si sta cercando di chiudere nelle prossime ore. Mazzitelli ha collezionato 12 presenze e un gol in questa stagione e vanta nel suo palmarès due promozioni in Serie A: una con il Monza, ottenuta tramite i play-off, e l’altra con il Frosinone, vincendo il campionato.

Il centrocampista romano è noto per la sua visione di gioco e la capacità di inserirsi offensivamente, caratteristiche che il Palermo ritiene fondamentali per rinforzare il reparto in vista della seconda parte della stagione. Nonostante il Como non abbia ancora dato il via libera definitivo alla cessione, le parti stanno lavorando intensamente per trovare un accordo nelle ultime ore di mercato.