TMW: “Sampdoria, è emergenza tra i pali: si torna su Joronen”

Adesso c’è un vero e proprio problema portieri in casa Sampdoria, come riportato dal noto esperto di calciomercato Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, i blucerchiati sono piombati su Joronen. Nelle scorse ore si è infortunato Perisan, che si è aggiunto all’altro infortunio in porta, quello di Ghiotti che sarà out per almeno un mese. Con Ravaglia diretto verso Trapani, nelle ultime ore di mercato il club cercherà in tutti i modi di strappare il calciatore da Venezia.

