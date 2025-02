Colpo dalla Serie A per il Frosinone. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club ciociaro avrebbe sbloccato l’operazione che vedrà Bohinen scendere di categoria per vestire la maglia del Frosinone. Il club ha raggiunto l’ok da parte del Genoa per un prestito secco. Nelle prossime ore l’ufficialità.

