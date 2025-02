Salernitana-Cremonese, Breda: «Vittoria del gruppo»

Al termine della sfida, vinta di misura dalla Salernitana, tra i granata e la Cremonese è intervenuto il tecnico dei padroni di casa Breda:

«Date le difficoltà della gara e la qualità dell’avversario, dovevamo fare punti, specie dopo la gara di Pisa. Dovevamo avere pazienza, sfruttando spazi e ripartenze. Gara importante dei ragazzi, abbiamo fatto bene ed è un risultato di gruppo in un momento in cui bisogna mettere fieno in cascina. Chi era avanti ha rallentato, chi è in bagarre ha vinto: ci saranno tante squadre in lizza per la salvezza. Volevo un certo tipo di caratteristiche all’inizio, puntando su calciatori di gamba e provando a fare male in ripartenza. Stojanovic ha fatto una buona gara. Non è una bocciatura verso gli altri, ma dipende dagli spartiti tattici con cui si vuole affrontare la gara. Manca un giorno alla fine del mercato e qualcosa accadrà, ma è giusto parlare della squadra. Cerri è un giocatore che si fa sentire in area e sa difendere la palla, sacrificandosi per la stessa. Raimondo è bravo ad attaccare la profondità ed è stato bravo a limitare le scorribande dei braccetti: ha grande fiuto del gol e tiene molto alla causa, basti pensare a come ha esultato. Verde è entrato benissimo, idem Soriano. Tra oggi e domani non è escluso che l’organico cambi, ma sarebbe irrispettoso parlare di mercato».