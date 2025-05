TMW: “Pisa su Pirlo, il Palermo pressa Inzaghi. Si tenta di chiudere la prossima settimana”

Il Pisa sembra ormai orientato verso un cambio in panchina: la separazione con Filippo Inzaghi appare sempre più probabile, mentre il Palermo, interessato da tempo all’allenatore, resta alla finestra pronto ad approfittarne. Come riporta si legge su TuttoMercatoWeb.com, tra i candidati per guidare i nerazzurri, tornati in Serie A dopo 34 anni, spicca il nome di Andrea Pirlo, con cui ci sarebbero già stati dei contatti. Tuttavia, non è l’unico profilo preso in considerazione dalla società.

In questo scenario, Inzaghi si sta guardando intorno ed è di fatto libero di valutare altre opportunità, tra cui proprio quella del Palermo. Il club rosanero è molto ottimista e prosegue i contatti in maniera intensa, tanto da pensare di poter chiudere l’accordo già entro la prossima settimana. Da parte loro, i toscani non si opporrebbero all’addio dell’allenatore, protagonista della promozione in Serie A e figura di riferimento per la categoria cadetta.