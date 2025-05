Inzaghi vola a Monaco per la finale di Champions: Palermo sempre più vicino

Pisa – Come riportato da sestaporta.news, Filippo Inzaghi ha lasciato Pisa nella giornata odierna per recarsi a Monaco di Baviera, dove assisterà alla finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. Un gesto carico di significato personale: il tecnico sarà sugli spalti per sostenere il fratello Simone, protagonista di un appuntamento fondamentale con la storia nerazzurra.

Inzaghi è stato immortalato all’aeroporto Galilei, mentre si preparava a fare scalo a Berlino prima di raggiungere la Baviera. La foto ha fatto rapidamente il giro del web, confermando che il tecnico è ormai sempre più distante dalla piazza pisana.

Trattativa con il Palermo: staff in uscita da Pisa

Parallelamente, prosegue la trattativa con il Palermo, che ha individuato in Inzaghi il profilo giusto per la panchina. Prima dell’approdo in rosanero, però, sarà necessario risolvere l’attuale contratto che lega il tecnico al Pisa fino al 2027, considerato economicamente impegnativo.

Come evidenziato da sestaporta.news, l’eventuale arrivo di Inzaghi in Sicilia comporterebbe anche l’addio a Pisa del suo storico staff: Maurizio D’Angelo, Cominotti, Alimonta e Baggio sono tutti pronti a seguirlo nella nuova avventura.