TMW: “Pisa in Serie A, scatta il rinnovo con adeguamento per Inzaghi e il suo staff”

Filippo Inzaghi è sicuramente il condottiero che ha trascinato il Pisa verso la storica promozione in Serie A. L’ultima apparizione nella massima serie dei toscani risale a 34 anni fa, per cui il lavoro dell’ex tecnico della Reggina non può non passare inosservato. Infatti, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, all’interno della accordo siglato la scorsa estate fra la società e l’allenatore nerazzurro era presente una clausola per il rinnovo automatico, staff compreso, fino al giugno 2027 e con adeguamento delle cifre degli ingaggi.

Chissà se la promozione in Serie A e il nuovo contratto saranno sufficienti per blindare Filippo Inzaghi sulla panchina del Pisa, viste le voci degli scorsi giorni che accostavano il tecnico ad altre squadre. La volontà della società è di proseguire con l’allenatore piacentino e sicuramente, dopo la fine del campionato, ci sarà tempo e modo di discuterne.