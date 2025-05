Carrarese, Illanes: «Contro Mantova e Palermo daremo il massimo»

La neopromossa Carrarese, a due giornate dalla fine, si ritrova a +5 sulla zona playout e, salvo clamorosi intrecci, vede sempre di il traguardo salvezza. I toscani, nel turno precedente hanno vinto 2 a 1 contro il Modena grazie al gol vittoria di Julian Illanes, che però, ai microfoni de “La Nazione”, spiega come l’obiettivo della Carrarese è di dare il massimo contro il Mantova e il Palermo:

«Mi sarebbe piaciuto che qualche risultato dagli altri campi ci venisse in aiuto in modo da chiudere il discorso salvezza già in questa giornata ma purtroppo non è ancora finita. La nostra squadra, comunque, è brava a rimanere concentrata, metterà la testa al Mantova e cercherà di fare il massimo nelle prossime due partite che restano»

Poi, un commento sulla rete realizzata contro i canarini:

«Scherzo con Schiavi perchè mi chiedeva sempre quando avrei fatto gol. lo gli ho sempre risposto che avendo la media di un gol a campionato dovevo giocarmelo bene e sperare di farlo in un momento importante. Meno male che è arrivato proprio adesso al termine di una gara in cui la squadra ha dato tutto e non ha mai mollato. Era già un paio di settimane che dicevo a Cicconi quando capitavano quel tipo di punizioni di metterla forte su quel primo spazio perché a volte con le squadre che difendono a zona rimane un po’ vuoto. lo ci ho messo la testa e ho reso la traiettoria un po’ più veloce ma lui ha messo davvero una gran bella palla»