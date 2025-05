Palermo verso il Frosinone: seduta pomeridiana a Torretta. Il report

Il Palermo prosegue la preparazione in vista della partita casalinga contro il Frosinone, valida per la 38esima giornata di Serie B e in programma venerdì 9 maggio alle 20:30. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club rosanero ha reso noto il report della seduta di allenamento di oggi, martedì 6 maggio:

“Allenamento pomeridiano oggi a Torretta per il Palermo guidato da Alessio Dionisi.

Dopo un avviamento motorio e tecnico i rosanero, divisi in due gruppi, hanno svolto esercitazioni su fase offensiva didattica e fase difensiva didattica. A concludere la seduta una partita in una porzione ridotta del campo”.