Athletic Club Palermo in agguato, c’è il primo colpo per la serie D?

Arrivato al Trapani nell’estate del 2023 dopo la fine della sua avventura alla Casertana, Sergio Sabatino, esperto difensore classe 1988 e oggi capitano della formazione granata, potrebbe salutare il club il prossimo 1° luglio. Il suo contratto è infatti in scadenza e, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, le possibilità di un rinnovo appaiono al momento ridotte.

Sulle tracce del giocatore, che potrebbe restare comunque in Sicilia, ci sarebbero due club di Serie D: la Nissa, che già lo aveva cercato nella finestra invernale, e il neopromosso Athletic Club Palermo, alla ricerca di esperienza e leadership in vista della nuova stagione.

Sabatino, originario di Corleone, ha collezionato 88 presenze e 3 reti con la maglia del Trapani tra Serie D e C, e vanta una lunga carriera in piazze importanti come Arezzo, Sicula Leonzio, Manfredonia, Messina, Catanzaro, Triestina, Taranto, Akragas, Savoia, Fidelis Andria, Lamezia e Nocerina.