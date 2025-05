Comportamenti razzisti in Arsenal-Real: multa salata per il club madrileno

Durante Arsenal-Real Madrid, quarto di finale di andata di Champions League, giocato l’8 aprile all’Emirates Sradium e terminato sul risultato di 3 a 0, i tifosi spagnoli sono finiti nel mirino per via di comportamenti razzisti. Un episodio che non è certo passato inosservato, tanto che la UEFA ha deciso di sanzionare i “blancos” con una multa di 15.000 euro. Al Real Madrid, inoltre, è stata imposta la sospensione della vendita dei biglietti per le partite in trasferta: un provvedimento che decorrerà dalla prossima stagione.

Purtroppo, non è il primo episodio di simile natura che vede coinvolti i tifosi del Real Madrid. Lo scorso febbraio, la UEFA aveva già sanzionato il club spagnolo per “razzismo, altri comportamenti discriminatori e propaganda” in occasione della gara di ritorno dei playoff del Santiago Bernabeu contro il Manchester City. In quell’occasione, al Real era stata inflitta una multa di 30.000 euro, con la minaccia di una chiusura parziale dello stadio.