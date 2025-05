Strage Monreale, auto sfiora l’inviato Rai allo Zen. Poi le minacce: «Se non vi levate vi ammazzo»

Momenti di tensione allo Zen, dove il giornalista Giorgio Saracino, inviato della trasmissione Ore 14 in onda su Rai 2, era in diretta per riportare alcuni aggiornamenti sulla strage di Monreale. Mentre il giornalista stava raccontando le ultime novità sul caso, un’auto bianca si è avvicinata a forte velocità per poi evitarlo all’ultimo minuto con una brusca sgommata. L’inviato ha riferito di essere stato minacciato, insieme all’operatore video, dall’uomo alla guida con le seguenti parole: «Se non vi levate vi ammazzo».

Fortunatamente, sul posto era presente una pattuglia dei carabinieri che ha garantito un’immediata sicurezza del lavoro della troupe della Rai. Inoltre, al termine della trasmissione, Saracino ha riferito che i militari hanno individuato il guidatore dell’auto, per poi sanzionarlo in caserma. Uscito in compagnia di una ragazza, l’uomo alla guida del veicolo ha rivolto dei gesti di sfida al giornalista. Infine, i ringraziamenti del conduttore Milo Infante ai carabinieri del pronto intervento.