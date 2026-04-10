Lutto per Francesco Benussi: il cordoglio di Ilovepalermocalcio.com all’ex rosanero

Una notizia drammatica ha colpito nelle ultime ore il mondo del calcio. È scomparsa tragicamente, a seguito di un incidente stradale, Laura Carosella, moglie di Francesco Benussi, ex portiere del Palermo e attuale preparatore dei portieri della Primavera dell’Hellas Verona.

Il club scaligero ha espresso il proprio dolore con una nota ufficiale, stringendosi attorno alla famiglia dell’ex calciatore in un momento così difficile. Un lutto che ha scosso profondamente anche l’ambiente rosanero, dove Benussi ha militato tra il 2010 e il 2013.





Arrivato a Palermo nel febbraio 2010, durante l’era Zamparini, Benussi ha fatto parte del gruppo guidato da Delio Rossi, vivendo da vicino una delle stagioni più importanti della storia recente del club. Dopo una prima annata senza presenze in campionato, ha trovato spazio soprattutto nelle competizioni europee, esordendo in Europa League e distinguendosi anche per un rigore parato contro il CSKA Mosca.

Nel corso della sua esperienza in rosanero ha ricoperto il ruolo di secondo portiere, totalizzando presenze tra campionato ed Europa e contribuendo, con professionalità e spirito di squadra, alla vita dello spogliatoio. Nella stagione successiva ha trovato maggiore continuità, prima di intraprendere altre esperienze in Italia.

In un momento di così grande dolore, la redazione di Ilovepalermocalcio.com desidera esprimere la propria vicinanza a Francesco Benussi, alle figlie Camilla e Carlotta e a tutta la sua famiglia, porgendo le più sentite condoglianze per la tragica perdita.