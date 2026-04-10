Lutto per Francesco Benussi: il cordoglio di Ilovepalermocalcio.com all’ex rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Screenshot 2026-04-10 195021

Una notizia drammatica ha colpito nelle ultime ore il mondo del calcio. È scomparsa tragicamente, a seguito di un incidente stradale, Laura Carosella, moglie di Francesco Benussi, ex portiere del Palermo e attuale preparatore dei portieri della Primavera dell’Hellas Verona.

Il club scaligero ha espresso il proprio dolore con una nota ufficiale, stringendosi attorno alla famiglia dell’ex calciatore in un momento così difficile. Un lutto che ha scosso profondamente anche l’ambiente rosanero, dove Benussi ha militato tra il 2010 e il 2013.


Arrivato a Palermo nel febbraio 2010, durante l’era Zamparini, Benussi ha fatto parte del gruppo guidato da Delio Rossi, vivendo da vicino una delle stagioni più importanti della storia recente del club. Dopo una prima annata senza presenze in campionato, ha trovato spazio soprattutto nelle competizioni europee, esordendo in Europa League e distinguendosi anche per un rigore parato contro il CSKA Mosca.

Nel corso della sua esperienza in rosanero ha ricoperto il ruolo di secondo portiere, totalizzando presenze tra campionato ed Europa e contribuendo, con professionalità e spirito di squadra, alla vita dello spogliatoio. Nella stagione successiva ha trovato maggiore continuità, prima di intraprendere altre esperienze in Italia.

In un momento di così grande dolore, la redazione di Ilovepalermocalcio.com desidera esprimere la propria vicinanza a Francesco Benussi, alle figlie Camilla e Carlotta e a tutta la sua famiglia, porgendo le più sentite condoglianze per la tragica perdita.

Altre notizie

palermo bari serie b 2-0 (44) ranocchia

Frosinone-Palermo live, la cronaca in diretta della partita di Serie B

Katia Virzì Aprile 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (87)

Frosinone-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Alvini e Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Escl. Floriano: «Baldini merita la Nazionale. Può farci innamorare di nuovo»

Escl. Floriano: «Baldini merita la Nazionale. Può farci innamorare di nuovo»

Rosario Di Stefano Aprile 10, 2026
palermo pescara 5-0 (31) de rose floriano

Palermo, De Rose applaude Baldini: «Tutti in piedi per il mister»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Screenshot 2026-04-10 165714

Palermo protagonista con Nutella® Buongiorno 2026: la città raccontata tra arte, tradizione e identità

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
palermo monza 0-3 (11) gomis

Palermo, contro il Frosinone gioca Gomis

Rosario Di Stefano Aprile 10, 2026
palermo padova 1-0 (51) inzaghi

Sono 22 i calciatori convocati da Inzaghi per la sfida contro il Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (21) inzaghi

Frosinone-Palermo: il sogno Serie A dei rosanero passa dallo ‘Stirpe’

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
interno-stadio-benito

Frosinone-Palermo, Stirpe blindato: settore ospiti ridotto e massima allerta

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Screenshot 2026-04-10 093253

Violentata durante la festa dei giocatori di Serie C: la denuncia shock

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
palermo empoli 3-2 (42) inzaghi

Tuttosport: “Assalto Palermo. Ma il Frosinone vuole la vetta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (31)

Gazzetta dello Sport: “Frosinone-Palermo, le scelte: Alvini con Ghedjemis, Inzaghi punta su Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-04-10 195021

Lutto per Francesco Benussi: il cordoglio di Ilovepalermocalcio.com all’ex rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
palermo bari serie b 2-0 (44) ranocchia

Frosinone-Palermo live, la cronaca in diretta della partita di Serie B

Katia Virzì Aprile 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (87)

Frosinone-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Alvini e Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Escl. Floriano: «Baldini merita la Nazionale. Può farci innamorare di nuovo»

Escl. Floriano: «Baldini merita la Nazionale. Può farci innamorare di nuovo»

Rosario Di Stefano Aprile 10, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

Carrarese, Calabro presenta la Reggiana: «Playoff a due punti, ma serve restare affamati»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026