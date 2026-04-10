Ranocchia all’89’ gela lo Stirpe: Palermo vivo, 1-1 a Frosinone

Il big match per il secondo posto tra Frosinone e Palermo si chiude con un pareggio per 1-1 al termine di una gara intensa, ricca di occasioni e giocata a ritmi elevati dall’inizio alla fine.

Nel primo tempo sono soprattutto i rosanero a rendersi pericolosi nelle fasi iniziali, ma con il passare dei minuti il Frosinone prende campo e prova a gestire il possesso. Le occasioni non mancano da entrambe le parti: Ranocchia impegna Palmisani con un tiro potente, mentre Ghedjemis e Raimondo rispondono per i ciociari. L’episodio più clamoroso arriva al 42’, quando Pohjanpalo, a porta vuota dopo un’incertezza difensiva, colpisce il palo, con la difesa giallazzurra che riesce poi a salvarsi.

Nella ripresa il Palermo parte forte e continua a spingere, rendendosi pericoloso con Peda appena entrato e con diverse situazioni da palla inattiva. Il match resta aperto e combattuto, ma al 74’ è il Frosinone a sbloccarla: Calò trova il gol direttamente su calcio di punizione, portando avanti i padroni di casa.

La reazione del Palermo non tarda ad arrivare. I rosanero continuano a spingere e all’89’ trovano il meritato pareggio: Pohjanpalo fa da sponda e Ranocchia, con un inserimento perfetto, firma l’1-1 che riapre definitivamente i giochi. Nel recupero entrambe le squadre provano a vincerla, con Bracaglia che chiama Gomis all’intervento decisivo, ma il risultato non cambia più.

Il Palermo resta a -4 dal Frosinone secondo in classifica. Tutto è ancora aperto per i rosanero.