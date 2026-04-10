Ranocchia all’89’ gela lo Stirpe: Palermo vivo, 1-1 a Frosinone
SECONDO TEMPO
90′ +6′ – Triplice fischio, finisce qui il match.
90′ +4′ – Bracaglia tira in porta, Gomis respinge.
90′ – Assegnati 6′ di recupero.
89′ – GOOOOOL PALERMO!! Ranocchia pareggia i conti su sponda di Pohjanpalo. Speranze riaperte per i rosanero.
83′ – Altra sostituzione per i rosanero: Palumbo esce, al suo posto Giovane.
79′ – Ancora un cambio per il Frosinone: Ghedjemis lascia il posto a Fini.
76′ – Inzaghi cambia assetto: dentro Vasic fuori Ceccaroni.
74′ – Gol Frosinone. Calò la sblocca da calcio di punizione.
73′ – Pohjanpalo in mezzo all’area tenta una rovesciata ma il colpo è debole, Palmisani raccoglie con calma.
69′ – Due cambi nel Frosinone: fuori Raimondo e Cichella, dentro Zilli e Gelli.
67′ – Altra occasione per il Palermo: Augello crossa in area, Segre fa incursione e la colpisce di testa ma la palla finisce alta sopra la traversa.
65′ – Calcio d’angolo per il Palermo: Ranocchia dalla bandierina la mette in mezzo, Le Douaron di testa ma la palla viene deviata.
62′ – Pierozzi non riesce a proseguire per il colpo alla testa, viene sostituito da Gyasi.
58′ – Brutto scontro di testa tra Bracaglia e Pierozzi, gioco fermo per qualche minuto mentre i due calciatori vengono soccorsi.
55′ – Il Palermo riparte in contropiede, Segre dalla sinistra la mette in mezzo ma nessun compagno ne approfitta.
50′ – Nuova ripartenza del Palermo, questa volta guidata da Ceccaroni, che appoggia all’indietro per Segre. Il numero 8 mette un cross in mezzo, ma la difesa del Frosinone riesce a liberare senza problemi.
46′ – Appena entrato Peda si rende già pericoloso con un tiro da fuori area che ha impensierito Palmisani.
46′ – Riprende il match. Inzaghi cambia Modesto per Peda.
PRIMO TEMPO
45′ – Termina il primo tempo.
42′ – Clamoroso gol sfiorato dal Palermo: Pohjanpalo approfitta di un pasticcio tra Palmisani e Monterisi e sferra un tiro a porta vuota, la palla colpisce il palo e resta fuori per poi essere spazzato da Cittadini.
38′ – Ranocchia viene ammonito per fallo su Raimondo.
32′ – Ci prova anche Segre che da posizione decentrata tenta il tiro ma finisce alto.
28′ – Ritmi alti e continui capovolgimenti: Ranocchia rientra sul mancino e lascia partire un tiro a giro, controllato da Palmisani. Sul ribaltamento di fronte replica Ghedjemis, ma Bani è decisivo e, tuffandosi di testa, mette il pallone in corner.
27′ – Ancora Palermo insidioso: i rosanero partono in contropiede con una situazione di quattro contro due. Le Douaron mette in mezzo con il destro cercando Palumbo, ma il pallone non arriva a destinazione e sfila per tutta l’area senza che nessuno riesca a intervenire.
24′ – Raimondo entra in area e si lascia cadere con Ranocchia vicino, l’arbitro lascia correre.
21′ – Rosanero ancora all’attacco: Ranocchia riceve da Le Douaron e calcia un siluro secco, Palmisani vola e la allontana.
20′ – Occasione d’oro per il Palermo in contropiede: Rui Modesto riceve palla da Augello ed entra in area calciando ma la palla viene deviata e finisce fuori.
18′ – Ciociari ancora pericolosi, Calò la calcia direttamente in porta: Gomis con i pugni la allontana.
15′ – Palumbo commette un fallo e viene ammonito.
13′ – Il Frosinone sembra avere il controllo in questo momento: i giallazzurri stanno cercando di prendere in mano il gioco.
11′ – Oyono serve Raimondo con un filtrante, l’attaccante calcia ma trova la deviazione di Bani che manda il pallone in corner. Dalla bandierina ci prova poi Kvernadze, senza però inquadrare la porta: sfera sopra la traversa.
9′ – Il Frosinone conquista un calcio d’angolo. Sugli sviluppi Kvernadze raccoglie fuori area e calcia.
8′ – Frosinone pericoloso con Ghedjemis che calcia dalla distanza, Gomis la blocca.
6′ – Pierozzi crossa dalla destra, Ceccaroni stacca di testa ma la palla termina fuori.
4′ – Ranocchia dalla bandierina la mette in mezzo, ma la palla è lunga e viene intercettata dal Frosinone che riparte.
2′ – Il Palermo inizia il match in avanti a conquistare il primo corner della gara.
1′ – Pronti, via! Inizia il match allo Stirpe.
IL TABELLINO
FROSINONE: Palmisani; Cittadini, Monterisi (C), A. Oyono; Bracaglia, Koutsoupias, Calò, Cichella (Dal 69′ Gelli); Ghedjemis (Dal 79′ Fini), Raimondo (Dal 69′ Zilli), Kvernadze.
Allenatore: Alvini A disposizione: Lolic, Pisseri, Calvani, J. Gelli, F. Gelli, J. Oyono, Zilli, Fini, Fiori, Vergani, Kone, Barcella
PALERMO: Gomis; Pierozzi (Dal 62′ Gyasi), Bani (C), Ceccaroni; Rui Modesto (Dal 46′ Peda), Segre, Ranocchia, Palumbo, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi A disposizione: Joronen, Di Bartolo, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Peda, Veroli, Magnani
ARBITRO: Sozza (Seregno). Assistenti: Belsanti, Biffi. Quarto uomo: Di Marco. VAR: Gariglio. AVAR: Monaldi
MARCATORI: Calò 74′
NOTE: ammonito Palumbo, Raimondo, Bracaglia, Ghedjemis, Zilli.