Frosinone-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Alvini e Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (87)

FROSINONE – Sono ufficiali le formazioni di Frosinone-Palermo, sfida valida per la 34ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 20.30 allo stadio “Benito Stirpe”. Scelte importanti da parte dei due tecnici, con Inzaghi e Alvini che si affidano ai rispettivi uomini chiave in una gara che può indirizzare la corsa alla promozione.

Nel Frosinone, Alvini conferma la struttura offensiva con Raimondo riferimento centrale, supportato da Ghedjemis e Kvernadze sugli esterni. A centrocampo spazio a Calò, Koutsoupias e Cichella, mentre in difesa ci sono Cittadini, Monterisi e Oyono davanti a Palmisani.


Il Palermo risponde con il consueto impianto solido: Gomis tra i pali, difesa guidata dal capitano Bani insieme a Ceccaroni e Pierozzi. Sulle corsie Augello e Rui Modesto, mentre in mezzo al campo agiscono Segre, Ranocchia e Palumbo. In attacco confermata la coppia Pohjanpalo-Le Douaron.

Formazioni ufficiali

FROSINONE:
Palmisani; Cittadini, Monterisi (C), A. Oyono; Bracaglia, Koutsoupias, Calò, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.
Allenatore: Alvini

A disposizione:
Lolic, Pisseri, Calvani, J. Gelli, F. Gelli, J. Oyono, Zilli, Fini, Fiori, Vergani, Kone, Barcella

PALERMO:
Gomis; Pierozzi, Bani (C), Ceccaroni; Rui Modesto, Segre, Ranocchia, Palumbo, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi

A disposizione:
Joronen, Di Bartolo, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Peda, Veroli, Magnani

Arbitro: Sozza (Seregno)
Assistenti: Belsanti, Biffi
Quarto uomo: Di Marco
VAR: Gariglio
AVAR: Monaldi

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