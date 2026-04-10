Escl. Floriano: «Baldini merita la Nazionale. Può farci innamorare di nuovo»

A poche ore dalla promozione di Silvio Baldini sulla panchina della Nazionale maggiore, manca sempre meno al fischio d’inizio di Frosinone-Palermo, gara fondamentale per la fase finale della stagione dei rosanero. Per parlare del match e del tecnico ex rosa è intervenuto ai microfoni di “Ilovepalermocalcio.com” Roberto Floriano.

Frosinone-Palermo, che gara si aspetta?





«Il Palermo può fare il colpo, ha i giocatori per farlo. Certamente sarà una gara difficile e combattuta. Il Frosinone è una squadra giovane, con entusiasmo e che giocherà in casa. Il Palermo, però, può fare il colpo».

Lei è stato compagno di Brunori a Palermo. Si aspettava un addio diverso?

«Mi è dispiaciuto molto l’addio di Brunori, soprattutto per quello che ha fatto a Palermo. Da ex mi dispiace anche per quello che abbiamo fatto l’anno della promozione. Non so i motivi del suo addio, ma sicuramente anche il Palermo avrà fatto le sue valutazioni».

Ti aspettavi questi risultati da parte di Baldini sulla panchina dell’U21?

«Non avevo dubbi. È una persona capace e reale, ero sicuro potesse fare così bene».

È notizia di queste ore la sua promozione, per le prossime amichevoli, sulla panchina della Nazionale maggiore. Secondo lei potrebbe avere chance di conferma?

«Mi auguro davvero che possa essere confermato. Sarebbe una cosa che mi farebbe molto piacere, perché Baldini lo merita: prima di tutto come uomo e poi come mister. È una persona che colpisce il cuore della gente e spero davvero che venga confermato. Sicuramente, in questa fase di declino e disinnamoramento verso la Nazionale, potrebbe essere l’uomo giusto per far tornare i bambini ad appassionarsi e per farci innamorare di nuovo della Nazionale. Sicuramente però non basta solo il mister: servono tante altre situazioni e condizioni perché tutto possa funzionare».