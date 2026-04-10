Carrarese, Calabro presenta la Reggiana: «Playoff a due punti, ma serve restare affamati»

Alla vigilia della trasferta contro la Reggiana, l’allenatore della Carrarese Antonio Calabro è intervenuto in conferenza stampa facendo il punto sul momento della squadra e sulle ambizioni in questo finale di stagione.

Il tecnico ha sottolineato come la recente vittoria abbia riacceso entusiasmo, senza però perdere di vista l’equilibrio: «Ho parlato alla squadra dopo l’entusiasmante vittoria di lunedì: siamo a due punti dai playoff e questo è un dato di fatto. Ciò non significa necessariamente dover cambiare gli obiettivi stagionali, ma è chiaro che ci sia la voglia di essere ambiziosi, anche in relazione alla nostra classifica».





Ambizione sì, ma senza appagamento

Calabro ha ribadito la necessità di mantenere alta la concentrazione: «Dobbiamo metterci in testa quelle che sono le nostre potenzialità e giocare, partita dopo partita, con l’organizzazione sempre dimostrata e la nostra solita “bava alla bocca”. Tutte le soddisfazioni che ci possiamo togliere da qui a fine anno passano indubbiamente attraverso il duro lavoro settimanale, per questo è importante non sentirsi appagati».

L’analisi della Reggiana

Il tecnico ha poi analizzato l’avversario, mettendo in guardia la squadra: «La posizione in classifica dei nostri avversari non ci deve trarre in inganno. Affronteremo una squadra capace di giocare un buon calcio, ben allenata. Sono certo che ci attenderà un match complesso sia dal punto di vista tattico, sia dal punto di vista ambientale».

Calabro si aspetta una reazione da parte degli emiliani: «Saranno estremamente carichi e vogliosi di riscattare un periodo non semplice. Sono reduci da una partita in cui sicuramente hanno commesso degli errori, che non ricommetteranno. Metteranno in campo una prestazione importante».

Focus sulla Carrarese

Nonostante l’attenzione all’avversario, il messaggio è chiaro: «La nostra concentrazione dev’essere unicamente rivolta a noi stessi».

Le condizioni della rosa

Infine, aggiornamenti sull’infermeria: «Schiavi ha cercato di accelerare i tempi per recuperare in vista dello Spezia, sovraccaricando e subendo purtroppo una ricaduta. Non so ancora se sarà della partita a Reggio Emilia, lo valuteremo insieme allo staff».

Sicuri assenti invece Torregrossa e Imperiale: «Torregrossa ha avuto un affaticamento la scorsa settimana, mentre Imperiale si trascina un problema al ginocchio dalla gara contro il Bari». A questi si aggiunge lo squalificato Belloni.

Per il resto, il gruppo sarà a disposizione: «Eccetto Belloni, saranno tutti arruolabili per la trasferta di Reggio Emilia».