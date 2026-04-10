Palermo, De Rose applaude Baldini: «Tutti in piedi per il mister»

Francesco De Rose esalta Silvio Baldini. L’ex capitano del Palermo, protagonista insieme al tecnico dell’ultima promozione rosanero dalla Serie C alla Serie B, ha voluto commentare pubblicamente su Instagram l’approdo dell’allenatore alla guida della Nazionale per le due amichevoli di giugno.

Attraverso una storia social, De Rose ha dedicato parole di grande stima al suo ex allenatore, sottolineandone valori umani e professionali: «Persona vera, leale in un calcio pieno di maschere e falsità. Un grande premio alla tua carriera fatta di valori. Tutti in piedi per MISTER BALDINI».





Un messaggio che conferma il forte legame tra i due, costruito durante l’esperienza vincente a Palermo, culminata con il ritorno in Serie B. Baldini, ora chiamato a guidare ad interim l’Italia, incassa così anche il sostegno di uno dei suoi uomini simbolo.