Frosinone-Palermo live, Pierozzi ko: testata nello scontro, entra Gyasi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
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Problemi per il Palermo al 58’ della ripresa. Pierozzi è stato costretto ad abbandonare il campo dopo un duro scontro di gioco con un calciatore del Frosinone.

Il difensore rosanero ha subito una testata involontaria che gli ha provocato un evidente gonfiore alla testa, rendendo necessario l’intervento dello staff medico e la successiva sostituzione.


Al suo posto Inzaghi ha mandato in campo Gyasi, modificando l’assetto della squadra in un momento delicato della gara.

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