Frosinone-Palermo 1-1: le pagelle del match

Tra Frosinone e Palermo termina 1-1. Il big match della 34^ giornata del campionato di Serie B, che avrebbe potuto accendere, in vista delle ultime quattro giornate di campionato, la corsa al secondo posto non vede prevalere nessuna delle due squadre, anche se gli uomini di Inzaghi forse possono recriminare qualcosa in piazza viste le numerose occasioni create, soprattutto nel primo tempo. Ad andare in vantaggio sono i ragazzi di Alvini, con una bella punizione di Giacomo Calò al minuto 75, bravo a far passare la palla sopra la barriera che si infila tra il palo e la traversa, dove Gomis non può arrivare. Il pareggio è di Filippo Ranocchia, bravo a spedire la palla sul palo lontano dopo l’assist di Pohjanpalo. Con questo pareggio la squadra di Alvini raggiunge quota 69 punti in classifica, i ragazzi di Inzaghi 65. Di seguito le pagelle dei rosanero:

GOMIS 6: Dopo l’esordio stagionale contro l’Avellino Inzaghi lo schiera titolare per non rischiare di perdere nuovamente Joronen. La sua, tutto sommato, fino al gol di Calò su punizione, che si infila praticamente all’incrocio dei pali, è stata una gara tranquilla. Il primo squillo arriva dopo un tiro da parte di Ghedjemis, che controlla senza problemi; l’intervento è su un tiro da fuori di Calò che non sembrava irresistibile ma preferisce mandare in fallo laterale, forse non si fidava troppo della presa. Nel finale un bell’intervento su un tiro dalla distanza di Bracaglia.





PIEROZZI 6: Parte da braccetto di difesa ma si fa vedere molto nella trequarti avversaria. Nella ripresa viene avanzato come quinto, anche lì prova a spingere. Deve uscire dopo uno scontro testa contro testa con Bracaglia.

Dal 62′ GYASI 6: Trova nuovamente il campo e sembra essere in fiducia. Parte largo sulla fascia poi viene spostato sulla trequarti. Nei minuti finali non vede il compagno piazzato nell’area piccola che avrebbe potuto trovare la via del gol che avrebbe potuto permettere di vincere il match.

BANI 6,5: Sempre una spanna sopra tutti. Interviene prima su un tiro di Raimondo e poi su quello di Ghedjemis mandando in angolo entrambe le conclusioni. Non lascia mai tregua e la giocata semplice agli attaccanti del Frosinone.

CECCARONI 6: Sua la prima occasione del match con un colpo di testa largo. Non corre alcun pericolo e cerca di sganciarsi in avanti quando ha lo spazio.

Dal 77′ VASIC 6: Viene spedito in campo subito dopo il gol del Frosinone, prova ad inventare ma non sempre è lucidissimo però cera scompiglio.

RUI MODESTO 6: La prima da titolare in maglia Palermo si era chiusa dopo 25′ per un rosso diretto, oggi torna arruolabile ed Inzaghi lo schiera dal primo. Al 20′ ha una grande occasione con un tiro sul secondo palo da dentro l’area, la conclusione non gira quanto vorrebbe. Non sembra brillantissimo, a tratti forse impaurito negli interventi, anche per questo la sua gara si chiude dopo i primi 45′. Una sufficienza di incoraggiamento.

Dal 46′ PEDA 6: Dopo 15 secondi ci prova con un tiro da fuori, Palmisani manda in calcio d’angolo. Ingaggia un bel duello con Kvernadze. Ammonito nel finale, salterà il match contro il Cesena perché era diffidato.

SEGRE 6: Non azzecca sempre la giocata giusta, cerca di compensare con la solita legna in mezzo al campo. Nel primo tempo spreca, sparando alle stelle, una buona ripartenza. Nella ripresa un buon inserimento su un cross di Augello, il colpo di testa è impreciso.

RANOCCHIA 7: La solita gestione della sfera costruendo gioco su gioco. Al 21′ ci prova con un sinistro da fuori area, la sua conclusione costringe Palmisani a volare e mandare in angolo. Prende un giallo, per fallo su Raimondo, che scatena le proteste dei suoi perché per loro l’intervento era sulla sfera. Sigla il gol del pareggio con un sinistro sul palo lontano e fa sperare i suoi nei minuti finali, raggiungendo quota 6 in stagione.

AUGELLO 6: Nel primo tempo Ghedjemis spinge molto, costringendolo a rimanere guardingo. Nella ripresa il copione si inverte e serve qualche cross interessante.

LE DOUARON 6: Tanta corsa su tutto il fronte offensivo, creando fastidio a tutti ma non rendendosi praticante mai pericoloso.

PALUMBO 6,5: Aiuta tanto in fase difensiva però paga lo sforzo perché nelle trequarti offensiva non sempre è preciso. Esce praticamente stremato.

Dall’ 84′ GIOVANE: SV

POHJANPALO 6,5: Oggi, rispetto al solito, più nel vivo del gioco. In chiusura di primo tempo va ad un passo dal gol sfruttando l’incomprensione tra Monterisi e Palmisani, ma il palo gli nega questa gioia. Decisivo l’asti per il gol del pareggio di Ranocchia

INZAGHI 6: I suoi partono spingendo sull’acceleratore, ma dopo la reazione del Frosinone provano a sfruttare le ripartenze, creando soprattutto nei primi 45’ diverse occasioni senza riuscire a concretizzarle. Nella ripresa la partenza è buona, ma manca la concretezza: sono infatti i padroni di casa a portarsi in vantaggio con Calò. Nei minuti finali arriva la rete di Ranocchia che fissa il risultato sull’1-1. I cambi non riescono a incidere come avrebbe voluto.