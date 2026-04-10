Frosinone-Palermo 1-1: come cambia la classifica di Serie B
FROSINONE – Un gol che pesa tantissimo, forse più di una vittoria per come è arrivato. Il Palermo strappa un 1-1 allo Stirpe grazie alla rete di Ranocchia all’87’, rispondendo al vantaggio di Calò e mantenendo vive le speranze di promozione diretta.
Una partita intensa, combattuta e giocata ad alti ritmi, con il Frosinone che aveva trovato il vantaggio nella ripresa su calcio di punizione, prima della beffa finale firmata dal centrocampista rosanero.
Il pareggio cambia gli equilibri, ma non li stravolge completamente. Il Frosinone sale a quota 69 punti, restando al secondo posto, mentre il Palermo si porta a 65, mantenendo il quarto posto ma accorciando leggermente le distanze.
Serie B – Classifica aggiornata
Venezia – 71
Frosinone – 69
Monza – 66
Palermo – 65
Catanzaro – 53
Modena – 50
Juve Stabia – 45
Cesena – 44
Carrarese – 42
Südtirol – 39
Avellino – 39
Mantova – 37
Sampdoria – 37
Empoli – 36
Padova – 34
Entella – 34
Bari – 34
Pescara – 32
Spezia – 30
Reggiana – 30