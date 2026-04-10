Frosinone-Palermo 1-1, i numeri del match
Un pareggio che trova piena conferma anche nei numeri. Frosinone e Palermo si dividono la posta con un 1-1 che racconta una gara equilibrata, combattuta e ricca di occasioni da entrambe le parti.
I dati evidenziano un confronto sostanzialmente alla pari: il Frosinone chiude con 14 tiri totali contro i 13 del Palermo, ma sono i rosanero a rendersi più pericolosi nello specchio, con 7 conclusioni in porta contro le 5 dei ciociari.
Il Palermo prova a fare la partita anche dal punto di vista del possesso, chiudendo con un 54% contro il 46% del Frosinone, mentre i giallazzurri si dimostrano leggermente più precisi nella circolazione, con il 64% di passaggi riusciti contro il 61% degli uomini di Inzaghi.
Numeri che raccontano due filosofie diverse: il Palermo più manovriero (191 passaggi completati contro i 176 del Frosinone), i padroni di casa più diretti e verticali.
Importante anche il dato sui calci piazzati: i rosanero conquistano 7 calci d’angolo contro i 4 del Frosinone, segno di una maggiore pressione offensiva soprattutto nella fase centrale del match.
Sul piano disciplinare, gara intensa ma corretta: 4 ammonizioni per il Frosinone e 3 per il Palermo, nessuna espulsione.
In definitiva, le statistiche confermano l’andamento della gara: equilibrio generale, ma con un Palermo più pericoloso sotto porta e capace di crederci fino alla fine, trovando il meritato pareggio nel finale.