Frosinone-Palermo 1-1, Alvini: «Pareggio giusto, i rosanero hanno fatto qualcosa in più»

FROSINONE – Un punto che lascia sensazioni contrastanti. Massimiliano Alvini analizza così in conferenza stampa il pareggio per 1-1 contro il Palermo, arrivato nel finale e che ha impedito ai giallazzurri di allungare in classifica.

Sulla partita, il tecnico del Frosinone è chiaro:

«Il pareggio è un risultato giusto, il Palermo sicuramente ha fatto qualcosa in più di noi. Il Frosinone c’è stato. Pareggio che accettiamo, che ci lascia sicuramente arrabbiati perché prendere gol al 90′ così ti lascia arrabbiato. Una prestazione di spessore, è stata una partita bella per lo spettacolo sugli spalti ma meno bella dal punto di vista estetica in campo. Però, cavolo che Frosinone! A quattro giornate dalla fine è lì, tanta roba».





Alvini riconosce il valore dell’avversario, sottolineando la forza della squadra rosanero:

«Stiamo parlando di una squadra costruita per un obiettivo solo. Oggi gli concedevamo 64 anni di età. A 4 giornate dalla fine se fai questa prestazione vuol dire che non c’è entusiasmo, ma c’è la squadra. Grande merito ai miei calciatori, sono molto contento».

Non manca un messaggio alla concorrenza nella corsa alla Serie A:

«La squadra è lì, se la gioca, è un’idea di calcio, non vive di entusiasmo ma con un’idea di calcio. Vuole fare la partita quando ha la palla. Il Frosinone ha un’identità ben precisa e se l’è giocata alla pari con una squadra fortissima. Se avessimo vinto non sarebbe cambiato niente, forse sarebbe uscito il Palermo ma noi avremmo dovuto continuare a lavorare allo stesso modo. Siamo arrabbiati ma avanti tutta».

Il tecnico giallazzurro si sofferma anche sull’atmosfera dello Stirpe:

«Tutta la settimana è stata fantastica. Ma questo se lo merita Frosinone città. Oggi porti 15mila persone allo stadio in una partita di Serie B, è uno spot importante. Se lo merita il Frosinone Calcio per le idee che ha, noi abbiamo cercato di onorarla e di dare tutto. Avanti tutta».

Infine, un aggiornamento sulle condizioni della rosa:

«C’era rabbia perché non l’hai vinta e meritava la città ma questi ragazzi sono lì. Abbiamo solo Corrado fuori, abbiamo recuperato quasi tutti. Non credo che possa essere a disposizione per sabato».