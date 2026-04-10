Frosinone-Palermo 1-1, Calò: «Pareggio che lascia consapevolezza. Loro costruiti per stravincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
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FROSINONE – Gol e rammarico. Giacomo Calò, protagonista con la rete del momentaneo vantaggio, analizza così il pareggio per 1-1 contro il Palermo al termine della gara.

Sul risultato, il centrocampista giallazzurro sottolinea luci e ombre della prestazione:
«Ci può stare, soprattutto nel primo tempo abbiamo concesso parecchio in ripartenza. Poi per come si era messa, da un lato pensi di portarla a casa e prendi un gol così conoscendo l’avversario. Sta a noi migliorare in questi piccoli dettagli che ti portano in alto».


Calò si sofferma anche sulle qualità del Palermo:
«Sono una squadra molto fisica che è stata costruita per stravincere il campionato. Questa fisicità la puoi soffrire, magari sotto l’aspetto fisico sono stati più forti. Poi ci siamo messi tutti dietro, questi lanci lunghi sono sempre pericolosi. Un pareggio, per com’è andata, dà sicuramente consapevolezza ma anche dispiacere».

A livello personale, il centrocampista evidenzia il proprio rendimento:
«A numeri è la mia stagione migliore, senza dubbi».

Infine, uno sguardo alla corsa promozione:
«Non saprei quanti punti servono, so solo che dobbiamo cercare di vincerle tutte. Arrivare a pari punti non basta per gli scontri diretti, dobbiamo pensare a partita dopo partita con la consapevolezza che i punti pesano. È un piacere giocare queste partite».

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