Palermo protagonista con Nutella® Buongiorno 2026: la città raccontata tra arte, tradizione e identità

Palermo entra tra le protagoniste della nuova edizione di “Nutella® Buongiorno”, la limited edition 2026 realizzata da Nutella® in collaborazione con Enit Spa, dedicata a dieci città d’arte italiane. Un progetto ormai consolidato, giunto alla sua quarta edizione, che punta a valorizzare il territorio attraverso un linguaggio accessibile, immediato e fortemente riconoscibile.

Il capoluogo siciliano è stato selezionato insieme a Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Bari e Napoli, entrando così a far parte di una collezione che celebra le eccellenze italiane attraverso una nuova chiave visiva.





Un racconto illustrato della città

La novità principale dell’edizione 2026 è rappresentata dall’introduzione di uno stile illustrativo, affidato alla creatività dell’illustratore Antonio Colomboni. Una scelta che segna un’evoluzione rispetto al passato e che consente di raccontare le città con un linguaggio più contemporaneo ed evocativo.

Nel caso di Palermo, il vasetto diventa un vero e proprio racconto visivo: un intreccio tra storia, identità e vitalità. Tra gli elementi rappresentati spiccano il Teatro Massimo, simbolo della cultura cittadina, le bancarelle della Vucciria, cuore pulsante della tradizione popolare, e le pale di fico d’India, icona del paesaggio siciliano.

Tradizione e gusto: omaggio al buccellato

A completare l’omaggio alla città, sul retro del vasetto è presente un riferimento a una delle specialità gastronomiche più rappresentative del territorio: il buccellato siciliano. Un dettaglio che aggiunge profondità al racconto, unendo dimensione visiva e tradizione culinaria in un unico prodotto.

Il ruolo di Enit e i criteri di selezione

Partner istituzionale dell’iniziativa è Enit, che ha contribuito allo sviluppo dello storytelling e alla scelta delle città coinvolte. La selezione è avvenuta seguendo criteri ben definiti: presenza turistica complessiva al primo gennaio 2024, popolazione superiore ai 100mila abitanti e rappresentanza equilibrata delle diverse macro-aree italiane.

Determinante anche l’individuazione di elementi iconici per ogni città, capaci di garantirne un’immediata riconoscibilità, con almeno un monumento o simbolo distintivo per ciascuna destinazione.

Palermo ambasciatrice di identità

Con questa iniziativa, Palermo si conferma ancora una volta ambasciatrice della propria identità culturale, capace di raccontarsi anche attraverso progetti innovativi e di grande visibilità.

“Nutella® Buongiorno” trasforma così un gesto quotidiano come la colazione in un’occasione per riscoprire la città, i suoi simboli e le sue tradizioni, portando Palermo sulle tavole di tutta Italia.