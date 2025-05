Sassuolo, Romagna: «Ho avuto paura di smettere, ma non ho mai pensato di mollare»

Il difensore del Sassuolo Filippo Romagna è intervenuto al convegno di Generazione S per parlare della stagione dei neroverdi:

«Ho avuto un lunghissimo infortunio, non ho mai pensato di mollare ma ho avuto paura di dover smettere. La mia grande fortuna è stata quella di avere la mia famiglia vicino, quella del Sassuolo, e parlo sempre di questo perché è una cosa caratteristica del mio percorso, ma credo sia stata un po’ come la nostra stagione: io ho avuto un grosso infortunio, il Sassuolo è retrocesso, ma abbiamo lavorato tanto, io sono tornato meglio di prima, il Sassuolo è tornato in A, insieme siamo l’esempio che possono seguire le cose negative ma anche nelle difficoltà non ho mai pensato di mollare».