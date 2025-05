Carrarese, Ravaglia: «La matematica non ci consente di stare tranquilli, concentrati sul nostro obiettivo»

Il portiere azzurro, Nicola Ravaglia, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della Carrarese in vista del rush finale di campionato:

«La vittoria di domenica indubbiamente ha rappresentato un’importante sterzata nella lotta per la salvezza. Siamo consapevoli di come riuscire a portare a casa i tre punti sia stato fondamentale per la nostra classifica e siamo fiduciosi che questo recente successo possa darci il giusto slancio verso la sfida di Mantova. La matematica ancora non ci consente di stare tranquilli, lavoreremo dunque con la nostra solita dedizione durante la settimana, concentrati sul nostro obiettivo».